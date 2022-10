93% afirmam já estar totalmente decididos sobre voto a presidente, diz Datafolha

Assim como ocorreu ao longo dos últimos meses, o percentual de convicção é ainda maior entre os entrevistados que optam pelos dois competidores. Dos eleitores do ex-presidente, 95% declaram plena certeza sobre a escolha. Dos apoiadores do atual mandatário, 94% se dizem totalmente decididos.

Os índices são semelhantes aos da semana passada (93% e 7%, respectivamente). Como o instituto arredonda valores, a soma pode ser diferente de 100% em alguns casos. A nova pesquisa mostra Lula estável na liderança de intenções de voto, com 49%, e Bolsonaro com os mesmos 44%.

