127 locais de votação em São Paulo terão mudanças; veja como conferir o seu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) alterou 127 locais de votação em todo o estado, sendo 20 na capital e 17 na região metropolitana. De acordo com a Justiça Eleitoral, as mudanças foram feitas por razões "operacionais" e não têm relação com a pandemia de Covid-19. O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo (15).

Cada local de votação possui mais de uma seção eleitoral. Em uma escola, por exemplo, cada seção é numa sala. As alterações podem envolver somente parte destas seções, sendo outra parte mantida no mesmo endereço.

Por esse motivo, é importante que, antes de sair para votar, o eleitor acesse os canais oficiais de comunicação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para confirmar o endereço da sua seção. A consulta pode ser feita por meio do site ou pelo WhatsApp (o número é 61-9637-1078). Também é possível baixar gratuitamente o aplicativo e-Título, disponível para os sistemas Android e iOS para celular.

Segundo o TRE-SP, as necessidades operacionais que provocaram as modificações estão relacionadas a situações como obras, infraestrutura inadequada e falta de acessibilidade. O tribunal afirma que também há casos de locais que deixaram de existir -como, por exemplo, um colégio que encerrou as atividades.

O TSE afirma que a decisão sobre mudança em locais de votação cabe a cada tribunal regional, de acordo com suas necessidades específicas, e que não emitiu alguma orientação específica pra que fossem feitas alterações em razão da pandemia.

Na capital paulista, as mudanças atingem 16 zonas eleitorais (cada uma delas possui mais de um local de votação). Um dos lugares que sofreu modificações neste ano é a Escola Estadual Caetano de Campos, na Aclimação (centro), um dos pontos mais tradicionais nas eleições de São Paulo.

Como verificar seu local de votação

A consulta dos locais de votação pode ser feita nas plataformas oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Pelo site:

- Acesse o site do TSE

- Escolha se quer fazer a busca pelo nome ou pelo título de eleitor

- O eleitor terá de informar também sua data de nascimento e o nome da mãe

Pelo WhatsApp

O TSE disponibilizou um mecanismo para atendimento automático pelo WhatsApp. O número é (61) 9637-1078

Para checar a informação pelo WhatsApp, siga o passo a passo:

1) Salve o número na agenda do seu celular

2) Para ativar o mecanismo automático, envie uma mensagem qualquer. Por exemplo: "olá"

3) Você receberá um menu com as opções de atendimento

4) Escolha a opção 6

5) Assim como na opção pelo site, a busca pelo local de votação poderá ser pelo nome ou pelo número do título. Também será necessário confirmar a data de nascimento e o nome da mãe

6) Após finalizar, se quiser receber algum outro tipo de atendimento, selecione a opção "menu inicial" e escolha a opção desejada.

Pelo aplicativo

- Baixe gratuitamente o aplicativo e-Título, disponível na Play Store para celulares com sistema operacional Android e na App Store para iOS

- Abra o aplicativo

- Leia os termos de uso. Se estiver de acordo, clique na opção e, em seguida, em "continuar"

- Preencha as suas informações: nome completo, data de nascimento, nome dos pais e número do CPF ou do título de eleitor. Em seguida, clique em "entrar no e-Título"

- Verifique seu local de votação