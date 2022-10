Vizinhos encontram dono de farmácia morto dentro de casa em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo e um laudo com a causa da morte será emitido nos próximos dias.

Para a polícia, vizinhos disseram que notaram a ausência do homem e decidiram ir até a casa para chamá-lo, mas ao chegarem na residência, viram Evandro jogado no chão, já morto.

Manaus/AM - O dono de uma drogaria identificada apenas como Evandro, foi encontrado morto, na noite deste sábado (1º) dentro da própria casa, na rua Princesa Diane, no bairro do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

