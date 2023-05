Vítimas de chacina em Manaus são identificadas

As vítimas estavam na rua quando os criminosos chegaram em uma moto e começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo que matou Joanderson na hora. Já Valdecir e Sidney morreram ao dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Manaus/AM - As vítimas da chacina foram identificadas como Valdecir de Souza Lima, 36 anos, Marcela Miranda Gama, 36 anos, Sidney Lima Bezerra e Joanderson da Silva Tobar, de 38 anos. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (18), na alameda Alphaville, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.