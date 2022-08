Vítimas de assalto a condomínio na Ponta Negra tiveram prejuízo de mais de R$ 45 mil

A arma do crime estava na casa Oswaldo escondida dentro do ar condicionado.

No quarto de um deles, estava instalada uma das TVs que foi levada do imóvel das vítimas. Relógios e joias avaliados em mais de R$ 20 mil também estavam no local.

Eles levaram dinheiro e vários pertences. Após as investigações, Paulo, outro homem conhecido como Oswaldo e um menor foram presos por participarem do crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.