Vítima rastreia celular e leva polícia a assaltante de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (11), suspeito de participa do assalto a um ônibus da linha 560 do transporte público, ocorrido no início da manhã.

Ele foi apontado como integrante de um grupo de seis infratores responsáveis pelo assalto a motorista, cobrador e passageiros do coletivo. A detenção ocorreu após uma das vítimas do assalto repassar aos militares a localização indicada pelo GPS de seu aparelho celular, que havia sido levado no roubo.

No local indicado, o suspeito foi abordado e tentou resistir à prisão. Na casa onde ele se encontrava, foram apreendidos uma arma caseira e cinco aparelhos celulares.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 1ª Delegacia de Polícia Civil (DIP). A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento ou