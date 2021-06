Vítima de tiroteio na zona Norte de Manaus morre em hospital

Após perseguição policial, um dos suspeitos foi preso horas depois do crime. Um veículo com celulares e armas foi apreendido. Ainda segundo a polícia, o alvo dos criminosos também foi baleado.

Manaus/AM - Um homem de 38 anos morreu no hospital após ser baleado em um tiroteio que deixou 5 pessoas feridas, neste domingo (13), no bairro Mutirão, zona Norte.

