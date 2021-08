Vila Olímpica recebe Campeonato Amazonense de Atletismo

Manaus/AM - A Vila Olímpica de Manaus recebeu, na manhã deste sábado (14), o Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-16. O evento, apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e organizado pela Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam), ocorreu na pista de atletismo com início por volta de 7h, e também vale pontos nos rankings das competições nacionais e internacionais de atletismo.

Mais de 50 atletas de Manaus, Manacapuru, Urucurituba e Barreirinha disputaram provas de 1.000m rasos, 300m com barreiras, salto triplo, arremesso do peso, lançamento do dardo, 75m rasos, 100m com barreiras, 80m com barreiras, 250m rasos, lançamento do disco, salto em distância, salto em altura e revezamento 4x75m rasos.

O Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-16 seguiu as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas no estado, contendo os procedimentos sanitários de combate à disseminação da Covid-19.