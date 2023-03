Vigilante foi morto ao se envolver com ex-namorada de membro de facção em Manaus

“O Victor teve que mudar de endereço quatro vezes porque o Misael, o Guilherme e o Cleideson que o ameaçaram são integrantes de facção criminosa. Nesse dia da morte do Victor, ele foi executado a tarde na frente de vários familiares com cerca de 10 disparos de arma de fogo. Além disso, levaram os celulares tanto da vítima como dos moradores ali das kitnets e o Guilherme que está preso aí hoje estava usando o celular da vítima”, explicou a delegada Marília Campelo, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O crime ocorreu em novembro do ano passado e contou com a participação de Misael de Souza Pinheiro e Cleideson da Silva Cunha, que estão sendo procurados.

Manaus/AM - Guilherme Vinicius Oliveira da Silva, 21, foi preso nesta quinta-feira (16), no bairro Compensa, suspeito de participar da morte do vigilante Victor Oliveira da Silva, 20.

