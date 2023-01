Vigilante encontra homem morto a pauladas no terreno do PAC em Manaus

Manaus/AM – Um homem foi assassinado a pauladas no terreno do PAC localizado no bairro Educandos, na zona sul. O corpo da vítima foi achado na manhã deste domingo (29).

Por volta das 9h30, o vigilante de uma escola que fica ao lado do PAC estava fazendo a ronda, quando se deparou com o corpo.

A vítima estava enrolada em um lençol, com as mãos e os pés amarrados e foi golpeada na cabeça até a morte.

As características do crime são bem semelhantes a de outro homicídio que ocorreu mais cedo no bairro Santa Etelvina.

Neste segundo caso, a vítima também estava enrolada em um lençol, com os pés amarrados, ele foi morto em um terreno baldio.