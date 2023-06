No dia do vigilante, vigia é achado estrangulado no vestiário de escola em Manaus

Manaus/AM - No dia em que se comemora o dia do vigilante, o vigia Elias de Jesus da Silva, 39, foi encontrado estrangulado dentro do vestiário da Escola Municipal Professor Paulo Graça, no início da manhã desta terça-feira (20), na rua Barão do Rio Branco, bairro Novo Aleixo, na zona norte.

A vítima estava com pés e mãos amarrados, foi brutalmente espancada com uma barra de ferro e posteriormente estrangulada. A barra de ferro suja de sangue ainda estava na cena do crime.

A polícia acredita que Elias foi vítima de latrocínio já que vários objetos foram roubados do local. O corpo dele foi encontrado por homens que chegavam para trabalhar na quadra onde fica o vestiário. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.