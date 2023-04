Vigilante é baleado dentro de ônibus a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - O vigilante José Eduardo Santana Lima, de 20 anos, foi baleado durante um assalto na noite deste sábado (22), na avenida Max Teixeira, bairro da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, três criminosos embarcaram no ônibus da linha 640 e momentos depois anunciaram o assalto. Após ordenarem que as vítimas entregassem os pertences de valor, atiraram contra José Eduardo, que estava a caminho do trabalho.

Os assaltantes desceram em uma área de mata, mas dois deles foram capturados e presos.

A vítima, atingida com um tiro no pescoço, foi encaminhada para o centro cirúrgico do hospital Platão Araújo.