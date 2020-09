Vigilante da UFAM é encontrado baleado em área de mata da universidade

Manaus/AM - Manoel Inácio Pereira, de 32 anos, era vigilante da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) morreu neste sábado (19) depois de ter sido encontrado baleado em uma área de mata da universidade, que fica localizada na avenida General Rodrigo Octavio, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, um vigilante chegou na manhã deste sábado para assumir o plantão de segurança da Ufam e não encontrou Manoel. Os colegas de trabalho decidiram fazer um patrulhamento no campus quando encontraram Manoel Inácio jogado em uma área de mata. Ele estava descalço, com um tiro no peito e uma arma de fogo, calibre 38 no chão.

Manoel Inácio Pereira ainda foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento do Coroado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada e deve investigar o caso.