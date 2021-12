Vídeos mostram dupla assassinada dentro de carro no Natal em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, foram assassinados dentro de um carro, modelo Picape, na noite de Natal, neste sábado (25), na rua Marquês de Quixeramobim, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para o local, mas os homens morreram antes de receberem os primeiros socorros. Testemunhas relataram no local que ocupantes de um carro parou ao lado do veículo das vítimas e efetuaram diversos disparos. A Polícia Militar encontrou várias cápsulas no local do crime. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para o local.

