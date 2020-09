Vídeo: Vítima reage e ataca assaltante com 'mata-leão' em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostra o momento em que um homem tenta assaltar um casal que caminhava pela rua 66, antiga rua das Nações, na Cidade Nova, núcleo 4, na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu durante a tarde do último domingo (20).

Vítima reage a assalto e dá golpe mata-leão em assaltante, em Manaus pic.twitter.com/VxdnbSJ8dx — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 21, 2020

Nas imagens, o assaltante de camisa azul se aproxima em uma motocicleta. O casal estava voltando de um almoço e ao caminhar pela rua, que estava deserta, foi surpreendido pelo criminoso em uma motocicleta.

No momento em que o bandido anuncia o assalto, o jovem reage subindo na moto por trás do assaltante e, com um golpe, o derrubou no chão. A mulher, que estava com o rapaz, saiu correndo em busca de ajuda e conseguiu chamar a vizinhança para deter o suspeito.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).