Vídeo: Uber Moto e passageira são assaltados ao finalizar corrida em Manaus

Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos. O piloto usava apenas com uma calça jeans azul e chinelo. Já o garupa, estava com uma blusa listrada de cor vermelha e cinza, um boné preto, calça jeans azul e tênis.

As imagens mostram os suspeitos chegando em uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor vermelha. O que está na garupa do veículo está armado e leva os celulares e outros pertences das vítimas. O criminoso ainda tira a chave da partida do motorista.

