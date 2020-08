Vídeo registra brigas e aglomeração em posto de combustível em Manaus

Manaus/AM - Um posto de combustível situado no bairro Lírio do Vale, Zona Oste de Manaus, foi palco de ao menos três brigas na noite de quinta-feira (27).

Imagens registradas por câmeras de segurança, mostram brigas distintas no local, em um curto período de tempo.

Em um dos vídeos uma mulher chega a enforcar a outra e a encurrala em um veículo de cor vermelha. Não satisfeita, a mesma mulher ainda desferiu golpes contra a cabeça da sua ‘desavença’.

Ainda na mesma noite e mesmo local, outras duas mulheres também entraram em confronto. Desta vez, em meio a puxões de cabelo, elas acabaram caindo no chão do estabelecimento e continuaram as agressões. Populares precisaram apartar as mulheres.

Na outra briga, o homem aparece afastando uma mulher que grita com outra pessoa que está no posto de gasolina. A mulher tenta se desvencilhar do homem e outra mulher tenta ajudá-la. Outras pessoas aparecem para apartar a confusão, enquanto outras pessoas gritam motivando a briga.