Vídeo: Professor é ameaçado de morte na frente de escola durante assalto em Manaus

O caso foi registrado no 1 Distrito Integrado de Polícia (DIP), e as imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a encontrar o suspeito.

Manaus/AM - O professor Hamilton Bonifácio foi assaltado na tarde de terça-feira (13), na frente da Escola Estadual Altair Severiano Nunes, no bairro do Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi ameaçada de morte caso não entregasse o aparelho celular.

