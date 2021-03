Vídeo: Polícia retira 3 toneladas de drogas de porão de balsa no Amazonas

Manaus/AM - A polícia realizou neste fim de semana, uma das maiores apreensões de drogas da história do estado. Mais de três toneladas de entorpecentes avaliados em quase R$ 50 milhões estavam camufladas no fundo falso de uma balsa e dois empurradores que navegavam nas proximidades de Coari.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.