Vídeo: PMs trocam socos com grupo envolvido em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito virou pancadaria entre populares e policiais militares, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O caso terminou com a prisão de sete pessoas e uma denúncia na corregedoria.

Policiais Militares agridem mulheres com socos em Carapicuíba, na Grande São Paulo; Confira pic.twitter.com/xRdaE455HN — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 22, 2020

Tudo começou com uma colisão entre dois carros, o motorista que causou o acidente teria fugido do local ao ser agredido juntamente com a esposa grávida pelos ocupantes do outro carro.

A polícia foi chamada e durante a ocorrência tentou prender o suposto agressor, mas ele reagiu e agrediu os agentes. Um dos oficiais reagiu e também passou para cima do homem.

Algumas mulheres que estavam com motorista discutiram com outro PM e uma delas também agrediu o homem, que como o colega, revidou. A partir daí, outra mulher também se envolveu na briga e levou um soco no rosto.

Uma pancadaria generalizada entre o grupo e vários policiais começou e todo mundo foi parar na delegacia. Os PMs relataram embriaguez ao volante, desacato, ameaça, injúria, dano, lesão corporal e outros crimes, enquanto os presos alegaram abuso de autoridade e agressão.

O caso foi levado à Corregedoria e está em análise. Segundo a PM o caso será investigado e embora os policiais não tenham registrado as agressões contra as três pessoas que aparecem no vídeo, eles alegam legítima defesa.

Para a Ouvidoria da Polícia de São Paulo que examinou as imagens que circulam desde ontem (22), na internet, houve despreparo dos policiais para lidar com a situação. O órgão repudiou as cenas de violência e criticou a postura dos PMs. Além das partes envolvidas, a Corregedoria deve ouvir também, testemunhas do caso.