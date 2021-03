Vídeo: Pastor vai orar na casa de fiel, estupra mulher e culpa diabo

Um ‘pastor’ foi preso em flagrante após estuprar uma fiel em Belém do Pará, no bairro do Telégrafo. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens viralizaram.

O caso ocorreu no último sábado (20), e de acordo com o G1, o suspeito foi até a casa da vítima para realizar uma oração. Nas imagens o homem aparece mantendo relações sexuais com uma mulher, que não tem reação, quando ele tenta mudar de posição, ela tenta reagir, mas o homem continua forçando.

Segundo a polícia, ele usava os pedidos de oração para cometer o crime de estupro e abuso sexual.