Vídeo: Mulher reage a assalto e suspeitos são presos com arma falsa em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher, não identificada, reagiu a um assalto na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. Vídeo: Mulher reage a assalto e suspeito é preso com arma falsa em Manaus https://t.co/oXgZQ9ufCr pic.twitter.com/KrbGcUjUYY — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 11, 2022 Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que um dos suspeitos desce de um carro modelo Palio, com restrição de roubo, e exige que a mulher entregue sua bolsa. No entanto, ela se recusa e continua andando pela via para evitar o roubo. O suspeito saca um simulacro de arma de fogo e ainda ameaça atirar. Em seguida, ele entra no veículo e foge. Segundo a PM, após o crime, a dupla foi presa ao tentar realizar arrastão na zona Norte de Manaus. Os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma bolsa com diversos celulares, joias, documentos e objetos pessoais das vítimas. O carro e a arma falsa utilizados durante os assaltos também foram apreendidos, além de várias placas frias que seriam usadas para despistar a polícia. ​ As vítimas da dupla podem comparecer no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.