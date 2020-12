Vídeo: Mulher arremessa guarda-chuva e derruba assaltante de bicicleta

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher reagiu a um assalto e conseguiu derrubar o ladrão com o guarda-chuva, recuperando o seu celular. O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Segundo um site de notícias do Globo, as imagens foram divulgadas neste sábado (4) e mostram o momento em que duas mulheres caminham pela rua Ipiranga, localizado no Centro da cidade. Em seguida, um homem de bicicleta passa rouba o celular de uma delas.

A mulher corre atrás dele e arremessa o seu guarda-chuva no suspeito para tentar recuperar o aparelho. O assaltante cai da bicicleta e em seguida apanha das duas mulheres. Um homem que passavam pelo local ajuda as mulheres. Em seguida outras pessoas aparecem e também ajudam deter o assaltante.

Testemunhas disseram que a vítima bateu tanto no assaltante que o guarda-chuva chegou a quebrar.