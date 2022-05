Vídeo mostra pânico e correria em festa do Dia das Mães durante execução de jovem em Manaus

Manaus/AM – Imagens registradas durante uma live no Facebook, mostra o momento em que mulheres e crianças saem correndo desesperadas ao perceberem um tiroteio na Praça do Polivalente, no bairro Japiim, na Zona Sul, na noite desse sábado (7).

Tiroteio e correria durante festa do Dia das Mães no Japiim em Manaus pic.twitter.com/gh4lmVbrgP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 8, 2022

As pessoas participavam de uma festa em homenagem ao Dia das Mães, com direito a cestas básicas, sorteio em dinheiro e entrega de brindes, quando criminosos chegaram no local e executaram Lucas da Silva Martins, um jovem de 18 anos.

Lucas não participava do evento, mas estava bem perto de onde ele ocorria. Vários homens chegaram no local e abriram fogo contra ele e ao perceberem o barulho dos disparos, as pessoas correram para tentar se proteger.

O pânico foi intenso no local e em instantes, a comemoração se tornou terror. O corpo de Lucas ficou estirado na rua com partes de massa encefálica espalhadas pelo chão.

O rapaz foi morto com vários tiros na costa e na cabeça e permaneceu no local até a chegada dos peritos da Polícia Civil. O homicídio está sendo apurado.