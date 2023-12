Vídeo mostra momento em que dona de choperia é morta por assaltante em Manaus

Vídeo mostra momento em que dona de choperia é morta em assalto no bairro Matinha em Manaus pic.twitter.com/N3sijwswf9 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2023

Manaus/AM - Vídeos de uma câmera de segurança mostram o momento em que Edy Claúdia Oliveira Alves, 41, dona de uma choperia em Manaus, é morta a tiros por um assaltante no bairro Presidente Vargas, mais conhecido como "Matinha".

A gravação, registrada pela câmera de uma empresa, mostra o momento em que a mulher chega em casa com a filha, uma criança e uma terceira mulher, em um carro de aplicativo.

Enquanto as vítimas desembarcam, o homem chega e, com a arma em punho, anuncia o assalto. Uma criança que havia acabado de descer do carro ainda consegue correr e se esconde atrás do muro da empresa.

Ela joga a bolsa para baixo de outro veículo que estava estacionado e observa a ação do criminoso de longe. Enquanto isso, Claudia e a filha são rendidas e chegam a entregar alguns pertences.

Enquanto a filha coloca os objetos em cima do carro, Claudia, que ainda estava dentro do carro, reage e o criminoso faz o primeiro disparo.

A filha se desespera e parece pedir para o homem não atirar, mas Claudia reage e dispara outras duas vezes ferindo a empresária.

Assaltante foge após matar dona de choperia no bairro Matinha, em Manaus pic.twitter.com/22DJaZ1Abt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2023

Elas mas em determinado momento, ela tenta reagir e o homem atira três vezes contra ela. A criança, que presenciava a ação escondida atrás do muro, se assusta com os tiros e sai correndo.

Logo em seguida, o assaltante foge e a filha de Claúdia entra em pânico ao perceber que a mãe estava ferida. A mulher morreu no hospital minutos depois.

As câmeras de segurança também registraram a fuga do assaltante e uma testemunha conseguiu identificar o número da placa da moto usada no crime.

Todo o material foi enviado à polícia e está sendo analisado. Claúdia era de Coari, mas morava em Manaus, onde tinha a choperia, ela deixa dois filhos.