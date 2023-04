Vídeo mostra latrocínio de PM em frigorífico de Manaus pic.twitter.com/iRvqBNdSKD — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 11, 2023

Manaus/AM- Circula nas redes sociais o vídeo que mostra o latrocínio do policial militar da reserva José Maurício Barbosa Lima. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (10), no frigorífico Mara Frios, na avenida Cosme Ferreira, no bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

As imagens mostram o momento em que um dos criminosos entra no estabelecimento e vai em direção ao PM, que prestava serviço como segurança e conversava com clientes.

O atirador chega ao lado de José e ordena que o homem entregue a arma; a vítima recua, mas um segundo criminoso se aproxima e o PM acaba baleado. Os bandidos fogem com a arma da vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e os autores do crime já estão sendo procurados.