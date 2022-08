Vídeo mostra jovem sendo executado com tiros na cabeça à luz do dia no Amazonas

O vídeo foi divulgado pela polícia, que já identificou o autor do crime, mas busca desvendar o esconderijo do suspeito.

O crime ocorreu na manhã do último sábado (20), na rua Nhamundá, no bairro Palmares. A vítima foi sepultada ontem no cemitério da cidade.

Jovem é executado a tiros em plena luz do dia em Parintins, no Amazonas pic.twitter.com/Cr9Fpr4rt0

Manaus/AM –Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um jovem de 22 anos, identificado como Alfrain Cruz, é executado com tiros na cabeça no município de Parintins.

