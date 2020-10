Vídeo mostra idosa sendo agredida e arrastada durante assalto a carro

Imagens registradas por câmeras de segurança na quinta-feira (22), mostram o momento em que uma idosa é agredida e arrastada por uma dupla de assaltantes no bairro Cohatrac V, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís.

Segundo o UOL, o vídeo mostra a mulher tentando sair da garagem de casa quando é abordada por dois homens, um deles armado. Enquanto eles tentam arrancar a mulher do volante, ela acaba pisando no acelerador e cai do veículo.

O carro acaba batendo em outro logo atrás e a idosa quase fica por debaixo dos pneus. Após retirar a idosa do veículo, a dupla entra no carro e foge. A vítima teve ferimentos leves.

O delegado Fernando Guedes afirmou que os dois usaram o carro para assaltar um outro veículo, que pertence a uma transportadora. Ambos os veículos já foram recuperados pela polícia. Ele disse ainda que o homem que aparece armado foi preso pela Polícia Militar em um outro bairro da região, mas o nome não foi divulgado.

O segundo assaltante ainda é procurado.