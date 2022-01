Foi divulgado o vídeo da câmera de segurança da Unidade Básica de Saúde (UBS) Silas Santos, que mostra desespero e correria da população durante um assalto no local nesta sexta-feira (21). A unidade fica no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

Vídeo mostra desespero de vítimas em assalto à UBS de Manaus pic.twitter.com/oATg5cxCE3 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 21, 2022





No vídeo, é possível ver o corredor da UBS que mostra várias pessoas, entre crianças e idosos, aguardando por atendimento médico. Em certo momento, os criminosos aparecem anunciando o assalto e chagam até a empurrar as vítimas. Uma idosa chega a cair no chão durante a correria e recebe ajuda para levantar.

Um outro vídeo mostra a ação dos assaltantes na entrada da unidade. Os homens aparecem rendendo as vítimas pelo lado de fora e as obriga a entrar na UBS, enquanto um deles aguarda na entrada, os outros entram para roubar as vítimas.

Vídeo mostra desespero de vítimas em assalto à UBS de Manaus pic.twitter.com/MPc1KSUX38 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 21, 2022





Após o ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que os atendimentos na unidade foram suspensos. De acordo com a unidade, tanto servidores quanto usuários sofreram agressões e tiveram objetos roubados. O caso foi registrado em uma delegacia.