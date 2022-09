Vídeo mostra desespero de crianças ao fugir de atentado em escola na Bahia

A única vítima do tiroteio levou diversos tiros e ainda foi atacada com um facão.

Conforme relatos obtidos pela TV Bahia o autor do atentado ele era matriculado na escola, mas não frequentava as aulas.

As vítimas relataram que o homem entrou na escola vestido de preto, com facão em uma mão e arma de fogo em outra. O autor dos disparos também foi baleado dentro da escola por um popular não identificado, foi socorrido e encaminhado para um hospital. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

