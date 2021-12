Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos clientes durante o assalto a loja da Samsung dentro do Shopping Sumaúma, localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Vídeo mostra desespero de clientes durante assalto à loja no Shopping Sumaúma em Manaus https://t.co/XGXDXTxDDM pic.twitter.com/7fQ7IDlad8 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 28, 2021 Nas imagens, uma mulher aparece dentro de uma loja, que tem as portas fechadas, e mostra algumas pessoas correndo para tentar se proteger da ação criminosa. Não houve relatos de feridos. Os suspeitos conseguiram levar cerca de 17 celulares, tanto da loja quanto das vítimas que estavam no local. Eles foram presos após um dos celulares ser rastreado. Em nota, o Shopping Sumaúma afirmou que "segue funcionando normalmente" e que "está cooperando com as autoridades responsáveis a apuração dos fatos."

