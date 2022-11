Vídeo mostra criminosos invadindo barbearia e tentando matar trabalhador em Manaus

Nas imagens é possível ver quando dois homens, de camisas compridas, vão em direção ao estabelecimento e atiram diversas vezes em Kaleo Souza, de 24 anos; o irmão dele também foi baleado no pé e houve correria e pânico no local, onde também estavam crianças, segundo testemunhas.

Manaus-AM - Dois homens foram flagrados invadindo uma barbearia e atirando contra dois trabalhadores do local. O caso aconteceu na tarde deste sábado (12), na rua Luiz Antony, no bairro da Aparecida, no Centro de Manaus.

