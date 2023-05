Vídeo: Mão de homem é decepada e rosto fica pendurado após levar terçadadas em Manaus

A vítima estava fazendo compras no local quando foi surpreendida pelo suspeito. Ao tentar fugir do criminoso, o homem teve a mão decepada e parte do rosto ficou pendurado após os golpes de terçado.

Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostraram o momento em que um homem teve a mão decepada ao ser atacado em um mercadinho no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, na quarta-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.