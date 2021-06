Vídeo: Jovem assassina estudante a facadas dentro de shopping

Vitórya trabalhava em uma cafeteria e estava no horário do almoço quando foi brutalmente assassinada. Segundo a polícia, a motivação do crime foi passional.

Matheus dos Santos da Silva, 21, foi preso após matar a facadas Vitória Melissa Mota, 22, na praça de alimentação de um shopping no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), na frente de várias pessoas e foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

