Vídeo: Jogador de time do Amazonas é esfaqueado durante briga por farinha na Vila Olímpica

Manaus/AM- Foi divulgado nesta terça-feira (26), um vídeo que mostra uma confusão entre atletas do CDC Manicoré/Novo Aripuanã, que quase acabou em morte dentro da Vila Olímpica, em Manaus. A equipe participou da Série B do Amazonense 2021.

Jogador é esfaqueado durante briga por farinha, no interior do Amazonas pic.twitter.com/xSszQ5UDmq — Estado do Amazonas (@Estado_amazonas) October 26, 2021

Segundo informações do Globo Esporte, o caso aconteceu no dia 20 de outubro. O dirigente do time teria tirado a farinha que veio na marmita de um dos atletas, conhecido como Duran.

Houve uma discussão e o dirigente, armado com uma faca, golpeou o jogador, que foi levado para o hospital, mas sem risco de morte.

Em nota, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento afirmou que repudia o ato e que o Clube CDC Novo Aripuanã está impedido de entrar nas dependências da Vila Olímpica,

Confira a nota na íntegra da Fundação Amazonas de Alto Rendimento

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) informa que jogadores do CDC Novo Aripuanã estiveram alojados no hotel da Vila Olímpica de Manaus, situada na zona centro-oeste da capital, durante 29 dias, em decorrência ao Campeonato Amazonense Série B.

Na manhã da última quarta-feira (20), um vigilante de segurança, que atua na praça esportiva, foi acionado até as dependências do alojamento, por volta de 11h40. No local, foi constatado o ato de agressão entre dois atletas do clube por motivos fúteis.

A Fundação reforça o compromisso com os atletas de alto rendimento do Estado do Amazonas e repudia qualquer ato, ou prática, que não condiz com os valores desportivos.

Diante do ocorrido, a Faar instaurará uma sindicância administrativa para apurar eventuais irregularidades. Em virtude disso, o Clube CDC Novo Aripuanã está impedido de entrar nas dependências da Vila Olímpica, por tempo indeterminado.