Vídeo: Homem persegue menina e se masturba em rua de Manaus

Denúncia - Caso a população possua a identificação ou saiba o paradeiro do indivíduo que aparece nas imagens das câmeras de segurança, pode denunciar pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou presencialmente em qualquer delegacia. A identidade do informante será mantida em sigilo.

Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento, não houve registro de Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso. No entanto, destaca que tomou conhecimento do fato e diligências estão sendo realizadas a fim de identificar a autoria.

Nas imagens, a menina aparece com a farda da escola correndo assustada. Em seguida, o homem começa a segui-la e se masturba no meio da rua.

