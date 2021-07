Vídeo: Homem é flagrado furtando veículo em plena luz do dia em Manaus

Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo pode entrar em contato pelo número (92) 98476-0984, do 1º DIP, ou ainda pelo 181 o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante a autoridade policial.

“O infrator aproveitou-se do pouco movimento na localidade, quebrou o vidro do veículo e subtraiu roupas; um livro de medicina; um estetoscópio; um carimbo médico; um carregador de celular; documentos; uma mochila e a bolsa da vítima”, relatou Marcos Arruda.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1° DIP, a vítima estacionou seu automóvel e, ao retornar, encontrou o vidro do mesmo quebrado e seus pertences subtraídos.

