Vídeo flagra homem roubando cabos de internet em bairro de Manaus

Moradores da área denunciaram que essa é a segunda vez em menos de um mês que o mesmo homem furta os cabos de internet. Os moradores disseram ainda, que há alguns meses, o mesmo homem foi flagrado roubando os cabos da Escola Estadual Dom Milton Pereira, no mesmo bairro, mas no núcleo 11.

Manaus/AM - Câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que um homem, não identificado, chega em um carro modelo Celta de cor preta e rouba os cabos de internet de uma rua do núcleo 12, do bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

