Vídeo: Ex-sogra do suspeito de matar Chiquinho do Coroado diz que ele sequestrou sua filha e neto

Manaus/AM - Uma mulher divulgou um vídeo afirmando que sua filha e neto foram sequestrados pelo suspeito de matar a tesouradas o ex-presidente do Coroado, Chiquinho Ribeiro, neste domingo (16). De acordo com ela, Kauã, conhecido como “Júnior Menor”, apareceu cedo na casa onde moram e levou a filha e o neto à força. Ela é ex-sogra do acusado.

Ela pede ajuda para que sua filha Mikaelly Ferreira e o neto Kauã Miguel sejam localizados, ela afirma que sua filha não sabia de qualquer assunto que tenha motivado o assassinato de Chiquinho.

Mãe implora para que filha seja localizada pic.twitter.com/j5qbuLrQ2e — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 16, 2022

“Da mesma forma que ele matou o Chiquinho, ele pode matar a minha filha com meu neto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ela não sabia de nada, porque ela não tinha telefone. Ele apareceu às 6h da manhã aqui. Eu só soube porque os vizinhos me falaram, me acordei pelos vizinhos na minha porta, falando que ele tinha aparecido aqui levado ela a força, puxando ela para dentro do carro, ela e meu neto. Por favor, me ajudem a encontrar ela mais meu neto”, disse.