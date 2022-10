Vídeo: Detento agoniza até a morte em cima do telhado em Manaus

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil esteve no local e já deu início nas investigações.

Manaus/AM - Circula nas redes sociais imagens do detento do regime semiaberto Fabrício Daniel de Oliveira, de 25 anos, agonizando em cima de um telhado após ter sido baleado na rua Fernão Dias Paes Leme, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro- Oeste da cidade.

