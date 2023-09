Vídeo: Criminosos assaltam e agridem feirantes na Feira da Manaus Moderna

O caso está sendo investigado e a polícia deve usar as imagens para identificar os autores do crime.

Ele obriga a vítima a ficar encolhida debaixo do balcão enquanto recolhe dinheiro e objetos de valor. Depois que os criminosos saem, o feirante agredido fica jogado no chão em estado de choque.

Os dois suspeitos estavam armados e o que está no interior do comércio começa a questionar o proprietário por dinheiro. Ele abre o caixa, mas parece querer mais.

Pouco depois, o comparsa dele chega e monta guarda na porta para que ninguém perceba o assalto já que o movimento é intenso no local. Porém, logo em seguida um outro feirante se aproxima do box e é imediatamente rendido e colocado para dentro.

