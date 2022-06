Vídeo chocante mostra momento que homem é morto a pauladas em Manaus

Na delegacia, Francisco disse que não lembra porque brigou com Joel e nem porque o atacou até a morte. A motivação do homicídio ainda é investigada.

“Depois que o Joel está no chão, ele vai embora, mas não satisfeito, ele retorna e atinge o Joel várias vezes com pancadas ali na cabeça”, destaca.

Joel cai desmaiado logo no primeiro golpe, mesmo assim, Francisco continua a bater na cabeça e no corpo dele por várias vezes.

As imagens registradas no dia 27 de maio deste ano, mostram que a vítima e o assassino caminhavam pela calçada da avenida e conversavam normalmente mesmo após a discussão que tiveram minutos antes.

Manaus/AM – Câmeras de segurança da avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, mostram o instante exato em que Francisco José do Nascimento ataca e mata a pauladas Joel Maia de Melo.

