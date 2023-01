Vídeo: Casal aponta arma para babá e tenta sequestrar bebê em praça à luz do dia em Manaus

Ela trabalha para os pais do menino há apenas três meses e concilia o emprego com o tratamento da filha de 10 anos que sofre de intolerância alimentar severa e recentemente passou por duas cirurgias.

Na delegacia, a babá contou que estava passeando com a criança, o pai e mais uma amiga e o neto dela, quando o homem e a mulher entraram na praça com a moto.

Manaus/AM – Um casal em uma motocicleta tentou roubar um bebê de 1 ano e 5 meses que estava com a babá na Praça da Juventude, localizada na rua 40, no bairro Parque 10, na zona sul, nessa quarta-feira (11). A fuga dos suspeitos foi filmada por câmeras de segurança do local.

