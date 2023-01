Vídeo: Baleado, suspeito de homicídios foge de hospital no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 36 anos, suspeito de envolvimento em dois homicídios, fugiu do Hospital Regional de Coari, no interior do Amazonas, nesta segunda (2). O homem estava internado na unidade de saúde após ser baleado durante uma troca de tiros com policiais militares.

Suspeito de homicídios foge de hospital no Amazonas pic.twitter.com/GeFFVRRXHd — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 3, 2023

A Polícia Civil informou que o suspeito deu entrada no hospital com um tiro no quadril. Ele estava algemado em um maca onde se recuperava da lesão. A esposa dele o acompanhava e teria entregado um dispositivo que o ajudou a se comunicar com pessoas do lado de fora da unidade hospitalar.

Uma câmera de segurança do local flagrou o homem saindo do quarto e deixando o hospital pela porta da frente. Do lado de fora, um motociclista estava aguardando o homem e o ajudou na fuga.

O caso é investigado pela Polícia Civil.