Vídeo: Assaltantes descarados assaltam vigilante em via pública de Manaus

Manaus/AM - Um vigilante de 51 anos foi assaltado ao chegar do trabalho na manhã deste sábado (17), por bandidos que não se importaram em ser reconhecidos, na avenida Autaz Mirim, do bairro do São José, Zona Leste de Manaus.

Assaltantes descarados assaltam vigilante em via pública de Manaus pic.twitter.com/nlcDDbB0fD — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 17, 2020

Segundo consta no boletim de ocorrência, o trabalhador estava na rua da casa onde morava e se preparava para colocar o veículo na garagem, quando dois homens se aproximaram e mostraram uma arma de fogo e exigiram a moto, o ameaçando de morte. A vítima não reagiu e entregou. Um homem que estava em uma parada de ônibus, fugiu com medo dos bandidos, que saíram na moto e tomaram rumo ignorado.

A ação dos assaltantes foi registrada pela câmera de segurança de um estabelecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que deve investigar o crime.

A vítima pede para que informações sobre a moto modelo Honda, de cor preta e placa PHW-9548, Parintins-AM, sejam repassadas para a polícia.