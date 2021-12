Vídeo: Armada com facão, dupla rende e agride caseiro durante assalto à chácara em Manaus

Manaus/AM - O caseiro de uma chácara localizada no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, viveu momentos de terror ao ser surpreendido por dois assaltantes na noite desta sexta-feira (25). Criminosos ameaçam caseiro com facão durante assalto à chácara em Manaus pic.twitter.com/plNdWKy0qY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2021 Os criminosos estavam armados com facão e renderam a vítima enquanto ela limpava a piscina do espaço de eventos, por volta das 19h. O homem foi jogado na água, enquanto a dupla revirava o lugar à procura de objetos de valor. O vídeo feito pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostra que um deles chega a entrar na piscina e coloca o facão contra o peito do caseiro, enquanto o arrasta para fora. Por várias vezes ele faz menção de que irá esfaqueá-lo e o agride na cabeça com o cabo da arma branca. Após levarem os pertences do rapaz, a dupla conseguiu fugir do local.

