'Às vezes aparecia hematoma nela', diz filho de mulher espancada até a morte em Manaus

Moisés foi preso pela polícia como principal suspeito do crime. Ele nega ter cometido as agressões e o assassinato. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme o filho, câmeras da rua mostram Alexandra retornando para casa junto com Moisés. "Pegaram as imagens da câmera. Eles sempre iam para um bar que tem aqui na rua e viram eles retornando por volta das 03h da manhã, e o acontecido [agressões] foi aproximadamente 04h da manhã, segundo relato da moradora".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.