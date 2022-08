Vereadora trans é resgatada após mais de 12h sob a mira de bandidos

De acordo com informações preliminares, a vereadora estava no município de Anchieta, no Sul do estado. Ainda não há detalhes sobre o resgate, nem se houve a prisão de suspeitos.

A vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi resgatada após ficar mais de 12 horas sob a mira de bandidos. Ela foi sequestrada na manhã desta segunda-feira (22), em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.