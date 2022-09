Venezuelano que incendiou lotérica em Manaus tem prisão mantida pela Justiça

Contudo, os médicos que deram a alta do paciente garantem que ele estava andando e falando normalmente com a equipe antes da chegada dos policiais.

Isso porque Luis saiu do hospital de cadeira de rodas e precisou ser carregado para ser colocado no xadrez da viatura.

O homem passou por audiência de custódia após receber alta do Hospital João Lúcio, onde estava internado depois de ser espancado no dia do crime.

Manaus/AM – Luis Domingos Siso, 60, o homem que incendiou uma casa lotérica no dia 16 de agosto, no Centro, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça, nessa quinta-feira (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.