Venezuelano é preso suspeito de matar esposa a facadas em Manaus

Manaus/AM - Uma venezuelana identificada como Franyerlis Pastora Escobar Almao, 25, foi assassinada a facadas na manhã deste domingo (1), dentro de uma quitinete na rua Juruti (antiga avenida E), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

O marido dela, Rodrigo Alfonzo Mendoza, 39, foi detido como suspeito do crime, porém, ele alega que um outro homem é quem teria esfaqueado a jovem.

Vizinhos acionaram a polícia depois de ouvirem gritos e encontrarem a mulher morta na casa por volta das 4h. Eles relataram que Rodrigo estava do lado de fora chorando e confirmam que viram uma outra pessoa sair correndo pela vila.

Franyerlis morreu com duas facadas, sendo uma no peito e outra no pescoço. Ela foi achada apenas de calcinha e sutiã no quarto da quitinete. A polícia investiga o caso e a versão do marido. Ele permanece detido prestando esclarecimentos na Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).